В Украине 1 ноября буде тепло и сухо

Вместе с тем температура возхуда в большинстве областей немного снизится, хотя и останется выше климатической нормы для этого периода. Синоптики ожидают погоду без существенных осадков. Ночью и утром на Правобережье местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 метров на секунду в Приазовье отдельные порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 10-15 градусов тепла.

В Киеве сегодня до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 12-14 градусов.

На западе Украины существенных осадков синоптики не обещают. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 12-19 градусов.

На севере страны в четверг сухо и тепло. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла, а в Сумской области 1-6 градусов. Днем потеплеет до 8-15 градусов.

В центре Украины в четверг также без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ночная температура воздуха составит 3-9 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов.

На востоке страны сегодня также сухая и теплая погода. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градуса. Днем потеплеет до 7-13 градусов.

На юге Украины без существенных осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 5-12 градусов, в Запорожской области -3-8 градусов. Днем воздух прогреется до 11-18 градусов.

В Крыму в первый день ноября также будет сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 6-11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 11-16 градусов.

Народный прогноз: 1 ноября отмечается день памяти святого Садока, епископа Персидского. Издавна первый день ноября считался проводами осени, встречей зимы и отмечался повсюду. Если в этот день будет холодно и пойдет снег, то весна будет поздняя и холодная, а если сегодня случится оттепель - в следующем году весна будет теплой и ранней.