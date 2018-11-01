В Гватемала намерены ввести наказание за критику политиков

Об этом сообщают международные СМИ.

Отмечается, что пятеро депутатов внесли законопроект, согласно которому наказывать тюрьмой подлежит за определенную критику избранных чиновников и кандидатов на должности.

Согласно тексту документа, под наказание будут подпадать те, кто будут осуществлять давление, преследование и запугивание политиков из-за распространения информации в медиа. Нарушителей предлагается сажать на срок от двух до трех лет.

К слову, на данный момент правоохранители подозревают действующего президента Гватемалы Джимми Моралеса в получении незаконных взносов для политической компании. Однако парламент не дал разрешения на снятие с него неприкосновенности.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Гватемале автобус, перевозивший студентов, сорвался с обрыва.