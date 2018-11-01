Стало известно, как будут работать школы в "серой зоне"

Об этом она сообщила в радиоэфире одной из местных радиостанций.

Всего на Донбассе работают 97 школ: 60 в Донецкой области и 37 в Луганской. При этом, по ее словам, школы работают в постоянном стрессе. Часть школ постоянно ремонтируют.

Их отремонтировали, потом произошел обстрел - снова поврежденное окно. Соответственно, что ни учителя, ни дети не могут расслабиться до конца, все настороженные.

При этом, несмотря на влияние войны, эти школы продолжают давать детям образование. У них также есть дополнительные предметы, такие как, например, противоминные программы, также в таких школах работают психологи.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в силу вступили обновленные государственные строительные нормы для школ и детских садов, которыми введено обязательное проектирование инклюзивного пространства для детей с инвалидностью.