11:25 01.11.2018 | Общество | Новости
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Рейс МАУ в Бангкоке задержался на сутки

Пассажиры рейса PS272 Бангкок-Киев авиакомпании МАУ уже около суток не могут вылететь из страны в связи с отсутсвием дальнемагистральных самолетов.

Рейс МАУ в Бангкоке задержался на сутки

Об инциденте сообщила авиакомпания МАУ, извинившись перед пассажирами за задержкку.

На данный момент известно, что самолет, который должен забрать пассажиров, еще не вылетел с Борисполя.

Представители компании отмечают, что предыдущий рейс был задержан из-за технической проблемы. Боинг, который должен был забрать пассажиров,  находится в ремонте, поэтому пассажирам нужно ожидать самолет, который вылетит из Бангкока сегодня в 23:55 по местному времени и прибудет в Борисполь в 5:30 по киевскому времени. По словам представителя, такая проблема возникла из-за того, что в компании ограниченное количество дальнемагистральных самолетов.

По словам пассажиров, от компании никаких действий не было. Единственное, что пассажиры смогли получить – это два талона на короткий перекус.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", авиакомпания "Международные авиалинии Украины" уже с 15 января изменит нормы перевозки ручной клади.


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