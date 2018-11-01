23:27 01.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция в Харьковской области задержала за взятку чиновницу ГФС

Полиция Харьковской области в четверг, 1 ноября, задержала должностное лицо Главного управления Государственной фискальной службы.

Полиция в Харьковской области задержала за взятку чиновницу ГФС

Старший государственный инспектор отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем требовала у предпринимателя 200 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, накануне было установлено, что чиновница за эту сумму обещала не отображать в материалах налоговой проверки все выявленные правонарушения и не начислять в полном объеме штрафные санкции.

Взяточница была задержана в одном из заведений общественного питания Харькова во время получения очередной части взятки в размере ста тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаевской области в понедельник, 29 октября, сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководителя районной государственной больниц ветеринарной медицины. Врач попался на взятке. Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновник систематически получал деньги за которые в сговоре с подчиненными подделывал заключения ветеринарно-санитарной экспертизы без проведения необходимых анализов мясной продукции для реализации населению.


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