Полиция на Запорожье изъяла мужчины наркотики на миллион гривен

По предварительным данным сумма товара составляет более миллиона гривен. Как сообщает в среду, 31 октября, пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, вчера были проведены обыски в селе Плодородное.

У одного из местных жителей 1983 года рождения обнаружены наркотические средства, которые он хранил для дальнейшего сбыта. Правоохранители изъяли у него 300 зип-пакетов с метамфетамином общим весом около 600 грамм, 216 полимерных упаковок, в которых содержится по четыре пластиковые ампулы с концентратом опия ацетилированного, а также пистолет.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по признакам статьи Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность двух наркогруппировок. Кроме того, сообщалось, что в Одесской области правоохранители изъяли у жителя Болграда около 40 кг наркотиков.