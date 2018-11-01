08:59 01.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206903:Polishuk

На Донбассе в среду ранены двое украинских военных

Минувшие сутки, среда, 31 октября, на Донбассе были неспокойными.

На Донбассе в среду ранены двое украинских военных

Российские наемные войска и подчиненные им боевики 24 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник пять раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил боевики в основном вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Нижнее, ночью враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из артиллерии калибра 122-мм, и, примерно в то же время, открывал огонь в районе Крымского из минометов калибра 82-и 120-мм.

Два случая применения боевиками минометов зафиксировано также вблизи Золотого.

Враг также обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Авдеевка, Пески, Новотроицкое, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединский и Широкино. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся.

По данным украинской разведки, 31 октября четверо боевиков получили ранения.

Вместе с тем с начала текущих суток зафиксирован обстрел позиций Объединенных сил в районе Авдеевки из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, во вторник, 30 октября, на Донбассе были неспокойными. Российские наемные войска и подчиненные им боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник шесть раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения.


Поделиться
Читайте также:
 
В Бердянске возле обменника произошла стрельба, ранены три человека В аэропорту Парижа столкнулись два пассажирских самолета В столице с 1 ноября снова запретят ездить со скоростью 80 километров в час С 1 ноября "Укртелеком" поднимает абонплату за стационарный телефон почти на 20%
Фоторепортаж
В работе выставки приняли участие 346 компаний
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив