11:32 01.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Красный Крест отправил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста в четверг, 1 ноября, доставил на оккупированную территорию Донбасса очередную партию гуманитарной помощи.

Красный Крест отправил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи

Сегодня утром через пункт пропуска "Новотроицкое" в направлении временно оккупированной территории проследовали пять грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста и посольства Швейцарии в Украине. Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы, в машинах более 50 тонн груза, среди которого строительные материалы, автозапчасти, медицинские препараты и пищевые наборы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко распорядился предоставить гуманитарную помощь Индонезии. В конце сентября в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли более двух тысяч человек.


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