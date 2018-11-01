Киевляне смогут менять права через центры админуслуг

Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы.

Кличко объяснил, что отныне каждый киевлянин сможет в центре обменять старое водительское удостоверение на новое или переоформить документы в связи с изменением личных данных. Вся процедура занимает не более 20-ти минут. Но при этом он отметил, что функция выдачи первого водительского удостоверения остается МВД.

Пока новые услуги можно получить в центральном ведомстве предоставления административных структур столицы на Днепровской Набережной, 19-б, но впоследствии проект распространят на остальные подразделения Киева.

Ожидается, что подобная инициатива должна уменьшить нагрузку на сервисные центры МВД столицы, а в будущем и в других городах страны.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", накануне в Киеве в тестовом режиме заработала система электронного билета для проезда в общественном транспорте города.