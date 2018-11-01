Х Конгрес інформаційних сайтів та міських порталів: як розвивати медіа бізнес?

2 листопада в Києві відбудеться Х Конгрес інформаційних сайтів та міських порталів.
Гість- хедлайнер Конгресу - Andrew Rolf, Innovation Media Consulting, Лондон. Пан Рольф представить аналіз інновацій в медіа для новинарних онлайн ЗМІ. Дане дослідження буде вперше буде представлене не на європейських медійних майданчиках, а в Україні саме для українських фахівців.
Не пропустіть можливості напряму поспілкуватися з тими, хто допомагає робити майбутні успішні інформаційні сайти!
Крім пана Рольфа, на конгресі будуть коло 30 спікерів з корисними презентаціями для ваших редакторів, журналістів, керівників рекламних відділків та маркетологів. Про керівників проектів взагалі мовчимо :) цей захід - це must have для тих, хто прагне бути попереду ринкових змін в медіа!
2 листопада в Києві відбудеться
Цього року ви маєте можливість почути 30 фахівців з їх власним реальним досвідом в монетизації, маркетингу та контенту інформаційних медіа.
До 31 жовтня - пільгова реєстрація. Зареєструватися!
Ми підібрали для вас найкраще поєднання знань та досвіду.
Серед спікерів Конгресу - Гжегож Піхота (Оксфорд), Роман Кульчицький
Всім бажаючим - приємна система знижок. Зареєструватися за пільговою ціною. При реєстрації понад 1 людини - знижка 30% на наступних учасників. Постійним нашим учасникам - ще 15%
Чекаємо на вас!
Щиро ваша,
АНРВУ