Х Конгрес інформаційних сайтів та міських порталів: як розвивати медіа бізнес?

Гість- хедлайнер Конгресу - Andrew Rolf, Innovation Media Consulting, Лондон. Пан Рольф представить аналіз інновацій в медіа для новинарних онлайн ЗМІ. Дане дослідження буде вперше буде представлене не на європейських медійних майданчиках, а в Україні саме для українських фахівців.

Не пропустіть можливості напряму поспілкуватися з тими, хто допомагає робити майбутні успішні інформаційні сайти!

Крім пана Рольфа, на конгресі будуть коло 30 спікерів з корисними презентаціями для ваших редакторів, журналістів, керівників рекламних відділків та маркетологів. Про керівників проектів взагалі мовчимо :) цей захід - це must have для тих, хто прагне бути попереду ринкових змін в медіа!

2 листопада в Києві відбудеться Х Конгрес інформаційних сайтів та міських порталів , котрий вже десятий рік поспіль збирає біля 200 медіа-фахівців з усієї країни для обговорення трендів на ринку та пошуку нових моделей ведення бізнесу.

Цього року ви маєте можливість почути 30 фахівців з їх власним реальним досвідом в монетизації, маркетингу та контенту інформаційних медіа.

До 31 жовтня - пільгова реєстрація. Зареєструватися!

Ми підібрали для вас найкраще поєднання знань та досвіду.

Серед спікерів Конгресу - Гжегож Піхота (Оксфорд), Роман Кульчицький texty.org ), Борис Давиденко (VoxUkraine), Ельміра Наумедзянова (MC Today), Дмитро Федоренко (Наш Киев), Максим Золоєдов/Анна Березецька (медіа бюро ekonomika+), Вадим Пустотін sledopyt.com.ua ), Михайло Фідченко mind.ua ), Олена Куряча (авторка книги "Жизнь в ФБ), Наталія Вересюк (сайт Единственная) та ще купа цікавих та профеійних колег. Дельна програма - mediacongress.org .

Всім бажаючим - приємна система знижок. Зареєструватися за пільговою ціною. При реєстрації понад 1 людини - знижка 30% на наступних учасників. Постійним нашим учасникам - ще 15%

Чекаємо на вас!

Щиро ваша,

АНРВУ