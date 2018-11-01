Кабмин отменил минимальную плату за услуги нотариусов

Об этом стало известно в ходе заседания Кабмина, которое состоялось в среду, 31 октября.

В пояснительной записке к проекту документа говорится, что этот президентский указ, устанавливал ограничение на оплату таким образом, чтобы она не была ниже ставок государственной пошлины, которая справляется государственными нотариусами за аналогичные услуги.

Теперь же эту норму отменили, убрав нижнюю границу платы.

Также сообщалось, что украинское законодательство готовит изменения для тех, кто собирается вступить в наследство или оформить сделку по дарению. Так, украинцы должны быть готовы к тому, что с 1 ноября 2018 года, кое-кто может лишиться права стать владельцем имущества по наследству.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", субъекты оценочной деятельности не имеют права выполнять свои прямые обязанности по отношению к договорам дарения и вступления в наследство.