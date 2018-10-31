За "скифское золото" в суде Нидерландов будут бороться голландские и украинские юристы

Об этом говорится в тендерной документации. Согласно документу, еще 10 октября Минюст подписал контракт с голландской фирмой "Bergh Stoop & Sanders N.V." на поставку в этом году юридических услуг в деле против Амстердамского археологического музея Алларда Пирсона, который хранит украинскую коллекцию "скифского золота".

Сумма сделки составляет 375 980 евро. При этом почасовая оплата услуг семь голландских юристов составляет 310 евро в час. В договоре также сказано, что к процессу будет еще привлечено третье украинских лиц, а их услуги будут стоять 180 евро в час.

Всего планируется оплатить 120 часов работы юристов фирмы "Сергей Козьяков и партнеры" за 21 тысяч евро.

Напомним, "Скифское золото" до сих пор находится в Амстердаме. Апелляция по этому делу рассмотрят только к началу 2019 года

Как сообщал УРА-Информ, 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты музеев Крыма.

Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, национальным заповедником "Херсонес Таврический" и "Бахчисарайским историко-культурным заповедником" Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для экспонирования 6 февраля - 28 мая 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

В начале аннексии Россией Крыма экспонаты находились в Амстердаме, но по завершению выставки нидерландская сторона, несмотря на предоставленные ранее гарантии, заявила о невозможности возвращения коллекции Национальному музею истории Украины, мотивируя это возможными претензиями со стороны крымских музеев.