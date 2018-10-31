Во вторник на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения

Российские наемные войска и подчиненные им боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник шесть раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил боевики в основном стреляли по украинским позициям в районах населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Ломакино, Водяное и Лебединское.

Из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Песков, Ломакиного и Луганского. Опорные пункты наших войск у последнего оккупанты также накрывали огнем из минометов 120-го калибра. По позициям у этого населенного пункта на Светлодарском направлении противник применил тяжелое вооружение всего - 3 раза.

При этом уже сегодня с утра зафиксировано два вражеских обстрела. По позициям Объединенных сил, из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, огонь велся у Лебединского. Потерь среди наших военных ен зафиксировано.

По данным украинской разведки, в течение суток трое боевиков НВФ уничтожены и еще двое получили ранения.

Напомнпим, минувшие сутки понедельник, 29 октября, на Донбассе прошли неспокойно. Боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом запрещенное минскими договоренностями оружие, противник не применял.