В Украине в среду местами небольшой дождь и тепло

Последний день октября порадует украинцев сухой и теплой погодой. Ветер юго-восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха будет колебаться в пределах 14-18 градусов.

Вместе с тем прохладно будет на северо-востоке Украины - в Харьковской, Сумской, Черниговской и Луганской областях.

В Киеве сегодня солнце будет редко показываться из-за облаков. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 9-11 теплых градусов. Днем потеплеет до 13-15 градусов.

На западе Украины ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, Днем воздух прогреется до 14-20 градусов.

На севере страны в среду сухо и тепло. Местами туман. Ночная температура воздуха составит 5-11 градусов тепла, в Сумской области 2-7 градусов. Днем потеплеет до 10-17 градусов.

В центре Украины сегодня также сухая и теплая погода. Местами туман. Температура воздуха ночью не опустится ниже 5-12 градусов тепла. Днем потеплеет до 12-19 градусов.

На востоке страны сегодня синоптики осадков не обещает. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 7 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 7-14 градусов тепла.

На юге Украины без осадков, местами туман. Ночная температура воздуха составит 5-14 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и тепло. Температура воздуха ночью не опустится ниже 8-13 градусов. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память святого апостола и евангелиста Луки. С этого дня свет быстро убывает. Долгота дня не превышает 9 часов. Наши предки 31 октября заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время: перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем – опускается.