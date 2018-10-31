13:42 31.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине состоялись испытания нового мобильного минометного комплекса - ФОТО

На полигоне ВСУ состоялись испытания 120-мм мобильного минометного комплекса "Барс-8ММК".

В Украине состоялись испытания нового мобильного минометного комплекса - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, мобильный минометный комплекс создан украинскими производителями на базе бронеавтомобиля "Барс-8". Боевая машина оснащена автоматизированной системой развертывания и управления огнем.

Комплекс может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня. Также его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности. Он также сообщил, что боекомплект - 60 мин, а экипаж боевой машины состоит всего из трех человек.

Производители решили несколько задач при разработке этого мобильного минометного комплекса - в частности, достигли максимальной скорости развертывания и сворачивания, способности мобильно передвигаться по бездорожью, возможности поразить цель с высокой точностью, и, главное, - безопасности его использования.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ"Александр Турчинов обговорил с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене ситуацию с усилением военного присутствия РФ в Азовском море и Черноморском регионе.


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