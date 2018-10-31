09:58 31.10.2018 | Общество | Новости
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В Саудовской Аравии женщин арестовали за празднование Хэллоуина

17 филиппинских женщин, работающих в Саудовской Аравии, арестовали за участие в вечеринке в честь Хэллоуина.

В Саудовской Аравии женщин арестовали за празднование Хэллоуина

Об этом сообщило агентство BBC.

Сотрудники местной полиции задержали женщин после того, как соседи пожаловались на шум. Пока неизвестно, какие обвинения им предъявляют, однако министр иностранных дел Филиппин отметил, что законы Саудовской Аравии запрещают неженатым мужчинам и женщинам видеться на публике.

 Посол Филиппин Аднан Алонта рассказал, что, по предварительной информации, филиппинок обвиняют в проведении мероприятия без разрешения. Он рекомендовал в заявлении филиппинского сообществу в Саудовской Аравии воздерживаться от организации или участия в несанкционированных празднованиях или собраниях без разрешения от местных властей. Ведь Саудовская Аравия не терпит проведения публичных мероприятий, связанных с любой другой религией, кроме ислама.

Комиссия США по международной религиозной свободе в своем докладе за 2018 год заявила, что в последние годы саудовские религиозные полицейские неоднократно совершали набеги на частные немусульманские религиозные собрания, особенно если они были громкими или там принимало участие большое количество людей. По оценкам ООН, иностранные жители составляют 37% саудовского населения и по крайней мере два миллиона из них являются представителями немусульманской веры.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ"Саудовский шпион общался с командой Трампа насчет свержения режима в Иране.


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