В Индии торжественно презентовали самую высокую статую в мире

Скульптуру высотой 182 метра местные жители нарекли Статуей Единства. С постаментом ее высота составляет 240 метров. Таким образом, постройка почти в 4 раза выше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке.

Автор проекта - известный скульптор Рам Ванджи Сутар считает свое творение "высшей наградой для индуистского архитектора". Внутри Пателя есть два лифта, на высоте около 150 м имеется обзорная галерея, которая может одновременно принять 200 туристов.

Напомним, что ранее самым высоким конным памятным сооружением в мире считалась статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге, Монголия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сенегальская "Джоконда" может стать всемирным достоянием ЮНЕСКО.