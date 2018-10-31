18:35 31.10.2018 | Общество | Новости
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В Индии торжественно презентовали самую высокую статую в мире

Сегодня в Индии прошла церемония открытия монумента деятелю индийского национально-освободительного движения Виллабхаи Пателю. Об этом передает ТАСС. 

В Индии торжественно презентовали самую высокую статую в мире

Скульптуру высотой 182 метра местные жители нарекли Статуей Единства. С постаментом ее высота составляет 240 метров. Таким образом, постройка почти в 4 раза выше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке.

Автор проекта - известный скульптор Рам Ванджи Сутар считает свое творение "высшей наградой для индуистского архитектора". Внутри Пателя есть два лифта, на высоте около 150 м имеется обзорная галерея, которая может одновременно принять 200 туристов.

Напомним, что ранее самым высоким конным памятным сооружением в мире считалась статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге, Монголия. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", сенегальская "Джоконда" может стать всемирным достоянием ЮНЕСКО


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