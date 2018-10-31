13:57 31.10.2018 | Общество | Новости
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В Чехии хотят узаконить однополые браки

В 2006 году парламент Чехии одобрил закон, позволяющий однополым партнерам жить в официально зарегистрированном партнерстве. Но он не разрешает жениться и заводить детей.

В Чехии хотят узаконить однополые браки

Об этом сообщает Associated Press.

Нижняя палата парламента Чехии намерен начать обсуждение законопроекта, который предоставит однополым парам право жениться.  Также новый закон даст право парам иметь детей.

Законопроект предложен группой депутатов всего политического спектра. Его поддерживает коалиционное левоцентристское правительство премьер-министра Андрея Бабиша. Подчеркнем, что Чехия может стать первым посткоммунистическим членом Европейского союза с легализованными гей-браками.

В общем, однополые браки или гражданские партнерства являются признанными или имеют легальную защиту в 22 из 28 стран-членов ЕС.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Министерство юстиции  Украины не собирается рассматривать проекты нормативных актов по легализации гражданского партнерства для однополых пар


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