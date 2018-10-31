08:56 31.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, когда монетизируют субсидии

Процесс монетизации субсидий Украинская по оплате жилищно-коммунальных услуг запустится с 1 января 2019 года.

 

Стало известно, когда монетизируют субсидии

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров Укрины.

В правительстве уточнили, что монетизацию планируется провести в несколько этапов. Первый из них стартует в первый день следующего года.

На данный момент части домохозяйств, а именно 1,3 миллионам, уже выплачиваются сэкономленные средства. В среднем получается по 600-700 гривен каждому хозяйству. Следующий этап - перевод всех на лицевые счета. Именно туда будем направлять доплату по оплате жилищно-коммунальных услуг, а уже оттуда средства должны попадать в теплоснабжающие предприятийя и к другихмпоставщикам коммунальных услуг. 

По мнению Владимира Гройсмана, процесс монетизации субсидий нужно провести до осени 2019 года - до наступления следующего отопительного сезона. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", жители города Киева предупреждают, что начисления субсидий за холодную и горячую воду в платежках, которые получат в ноябре, не будет.


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