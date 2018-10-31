03:05 31.10.2018 | Общество | Новости
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Польша подала в суд на разработчиков игры

Окружная прокуратура в Варшаве начала уголовное производство против украинской фирмы по разработке компьютерных игр Aliens Games через выпуск видеоигры о нацистских лагерях смерти в Польше.

Польша подала в суд на разработчиков игры

Об этом сообщает Польское Радио.

Действие игры The cost of freedom будет разворачиваться на территории концлагеря Аушвиц-Биркенау возле польского города Освенцим. Игрок может выбрать роль заключенного или надзирателя-эсэсовца.

Заявитель, Институт национальной памяти Польши, расценил эту игру как "оскорбление польского народа и пропаганду фашистского строя".

В сети также опубликован трейлер игры, который содержит сцены расстрела и уничтожения заключенных в газовых камерах. В ролике звучат такие фразы, как "польские лагеря смерти", "где самолюбие великого польского народа, где ваш гонор, польские псы".

К слову, не так давно в Польше ввели уголовную ответственность за употребление терминов "польский лагерь смерти" вместо "нацистский концлагерь".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в немецком правительстве заявили, что позиция ФРГ по поводу репараций для Польши не изменилась - денег не будет.


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