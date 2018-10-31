18:13 31.10.2018 | Общество | Новости
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Китай готовится к масштабной кибератаке на следующих американских выборах в Конгресс

Китайские спецслужбы внедряют чипы-шпионы в материнские платы китайского производства, чтоб получить скрытый доступ к серверам американских компаний. Об этом передает Bloomberg.

Китай готовится к масштабной кибератаке на следующих американских выборах в Конгресс

Согласно опубликованной информации, КНР задумало усилить "национальное лобби" во время следующих выборов в американский Конгресс. Сотрудникам Bloomberg из собственных источников удалось выяснить, что Пекин намерен "снизить градус давления" и "протянуть руку переговоров" для прекращения торгово-экономического соперничества на Тихом океане.

Напомним, что китайские спецслужбы на протяжении 3 лет устанавливали миниатюрные чипы в американские серверные платы, позволяющие обходить любую программную защиту и красть данные из датацентров крупных компаний.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверен, что Китай вмешивается в ход промежуточных выборов в конгресс США.


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