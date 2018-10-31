14:51 31.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киев признан самым комфортным городом для жизни

В среду, 31 октября, прошел Smart City Forum 2018, где состоялась церемония награждения украинских городов в разных номинациях.

Киев признан самым комфортным городом для жизни

Об этом передают корреспонденты местных изданий.

Столица Украины выиграла в номинации “Самый комфортный город для жизни”.  Отмечается, что за последние 3 года в Киеве было разработано 40 инновационных проектов для повышения уровня комфорта, безопасности жизни и доверия к власти  со стороны жителей города. Благодаря использованию IT-технологий создали и запустили программы Открытый бюджет, Бюджет участия, э-петиции, “Безопасный город”, информационно-аналитическую систему “Майно”, систему информирования и оповещения жителей. А также заработала система единого электронного билета. 

Мэр Киева, Виталий Кличко, поблагодарил все города за участие и сказал, что очень гордится талантливыми людьми, которые не ждут, а своими силами работают над улучшением условий жизни. Так же он добавил, что все наработки Киева открыты и доступны для всей страны.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркел в Киеве


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