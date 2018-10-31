Киев признан самым комфортным городом для жизни

Об этом передают корреспонденты местных изданий.

Столица Украины выиграла в номинации “Самый комфортный город для жизни”. Отмечается, что за последние 3 года в Киеве было разработано 40 инновационных проектов для повышения уровня комфорта, безопасности жизни и доверия к власти со стороны жителей города. Благодаря использованию IT-технологий создали и запустили программы Открытый бюджет, Бюджет участия, э-петиции, “Безопасный город”, информационно-аналитическую систему “Майно”, систему информирования и оповещения жителей. А также заработала система единого электронного билета.

Мэр Киева, Виталий Кличко, поблагодарил все города за участие и сказал, что очень гордится талантливыми людьми, которые не ждут, а своими силами работают над улучшением условий жизни. Так же он добавил, что все наработки Киева открыты и доступны для всей страны.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркел в Киеве.