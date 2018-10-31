Известные бренды откажутся от использования пластика

Об этом сообщает известное американское издание.

Документ по решению "пластикового кризиса" уже подписали более 250 брендов из разных областей. Эти фирмы обещают отказаться от пластиковых упаковок и одноразового использования пластика.

Документ предполагает три основных способа разрешения кризиса пластика:

Устранить проблему ненужной упаковки в пластик и отойти от одноразового использования упаковки к многократному;

Сделать так, чтобы 100% пластиковую упаковку можно легко и безопасно использовать, переработать или компостировать до 2025 года;

Существенно увеличить количество пластика, который можно использовать повторно или какой при переработке можно заново внедрить в систему упаковки и продукции;

По подсчетам Программы ООН по окружающей среде, если продолжить загрязнять планету в таком же темпе, что сейчас, в океанах будет больше пластика, чем рыбы, до 2050 года.

Также стоит подчеркнуть, что все компании, которые взяли на себя эти обязательства, должны публично раскрывать прогресс по сокращению потребления пластика ежегодно.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Депутаты Европейского парламента одобрили введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию.