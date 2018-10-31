Известные бренды откажутся от использования пластика

Компании, ответственные за 20% мирового производства пластика, подписали соглашение о новых глобальных обязательств по экономике пластмассы (New Plastics Economy Global Commitment).
Об этом сообщает известное американское издание.
Документ по решению "пластикового кризиса" уже подписали более 250 брендов из разных областей. Эти фирмы обещают отказаться от пластиковых упаковок и одноразового использования пластика.
Документ предполагает три основных способа разрешения кризиса пластика:
По подсчетам Программы ООН по окружающей среде, если продолжить загрязнять планету в таком же темпе, что сейчас, в океанах будет больше пластика, чем рыбы, до 2050 года.
Также стоит подчеркнуть, что все компании, которые взяли на себя эти обязательства, должны публично раскрывать прогресс по сокращению потребления пластика ежегодно.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Депутаты Европейского парламента одобрили введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию.