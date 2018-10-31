17:30 31.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ексклюзив: Де українцям найлегше влаштуватися на роботу за кордоном? - ВІДЕО

Президент ГО "Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування" Василь Воскобойник заявив, що останнім часом міграція набула загрозливих для економіки України масштабів. Про це він розмірковує в ексклюзивному інтерв'ю "УРА-Інформ".

Ексклюзив: Де українцям найлегше влаштуватися на роботу за кордоном? - ВІДЕО

За його словами, українці виїздять за кордон через те, що тамтешні роботодавці готові створювати для них більш привабливі умови через власний кадровий голод.

Чому трудова міграція у 2019 році вже не так тиснутиме на зарплати в Україні? Які соціальні наслідки чекають українців? Де саме найлегше влаштуватися нашим громадянам на робітничі спеціальності за кордоном? Більш розширене інтерв'ю дивіться на телеканалі "Перший Діловий" в програмі "Бізнес" о 19:00.


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