Ексклюзив: Де українцям найлегше влаштуватися на роботу за кордоном? - ВІДЕО

За його словами, українці виїздять за кордон через те, що тамтешні роботодавці готові створювати для них більш привабливі умови через власний кадровий голод.

Чому трудова міграція у 2019 році вже не так тиснутиме на зарплати в Україні? Які соціальні наслідки чекають українців? Де саме найлегше влаштуватися нашим громадянам на робітничі спеціальності за кордоном? Більш розширене інтерв'ю дивіться на телеканалі "Перший Діловий" в програмі "Бізнес" о 19:00.