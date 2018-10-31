Что изменится в Украине с 1 ноября: новые тарифы и новые правила

Так новый месяц принесет в первую очередь неприятные, но уже давно известные всем новости. Кроме новый цен на газ, повысятся в цене услуги связи, а нарушителей правил парковки начнут отлавливать парковочные инспекторы. Курс доллара существенно не изменится, но медленная девальвация будет продолжаться.

И так, с 1 ноября в Украине вырастут цены на газ для населения сразу на на 23,5%. При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман успокоил всех, заявив, что надо радоваться что не 60%. Это то, чего нам удалось невероятными усилиями достичь в результате этих переговоров, - заверил глава Кабинета Министров.

А вчера Нафтогаз Украины уже обнародовал новые цены на условиях Положения о возложении специальных обязательств. Новое ценовые предложения будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года включительно. Таким образом, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 гривен с учетом НДС. При этом цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. То есть, конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 гривен, а для предприятий ТКЭ - 8 361,85 гривен, - пояснили в компании.

Вслед за газом вырастут в цене и остальные коммунальные услуги, особенно отопление и горячая вода. Доля газа в себестоимости этих услуг составляет порядка 70%. Это значит, что отопление для украинцев уже в этом отопительном сезоне по всей Украине обойдется в среднем на 17–18% дороже.

По предположительным расчетам экономистов, в этом месяце не стоит ждать значительных курсовых колебаний. Курс гривны плавно продолжит падение к отметке в 30 гривен из-за девальвационной политики НБУ.

Как считает экономист Виктор Скаршевский, курс доллара в ноябре будет колебаться в пределах 28,5 гривен, что позволит плавно приблизиться к 29,2 гривнам в конце года.

Вместе с тем эксперт уверен на курс доллара также будут влиять сезонные факторы. В ноябре местные советы и правительство начинают закрывать дыры в бюджете. В это время на рынок поступает большое количество денег, что стимулирует инфляционные факторы. Также в этом месяце Украину ждет критический импорт. Речь идет в первую очередь о природном газе и угле. Расплачиваться за него придется валютой, поэтому импортеры активно скупают доллары на украинском рынке, что также давит на курс.

При этом надеяться, что очередной кредит МВФ остановит девальвационный тренд, не стоит, поскольку деньги Фонда пойдут на пополнение резервов и возвращение части старых кредитов и на курс гривны это никак не повлияет.

Еще одна неприятная новость ждет украинцев. С 1 ноября "Укртелеком" начинает двухэтапное повышения тарифа, которое компания утвердила в НКРСИ еще летом этого года. Так, с сегодняшнего дня в городах стоимость услуг связи вырастет на 17%, в селах - на 18,8%. Следующее повышение ожидается в январе 2019 года. Согласно информации, размещенной на сайте компании, самый дорогой пакет "Укртелекома" сегодня стоит около 79 гривен, а самый дешевый - 48 гривен. Таким образом тарифы повысятся от девяти до 15 гривен и это коснется 4,3 миллионов украинцев.

Национальный банк решил упростить покупку валюты нерезидентами после операций с облигациями внутреннего государственного займа с 1 ноября, Министерство финансов Украины с 1 ноября будет регулярно обнародовать основные показатели деятельности государственных банков.

Из хороших новостей с 1 ноября каждый украинец может заменить старый паспорт на ID-карту. До сих пор ID-карту выдавали, когда лицо меняла фамилию, достигала определенного возраста или же теряло старый документ.

Теперь же процесс перехода на ID-карты будет гораздо более плавным, потому что уже есть соответствующая инфраструктура.

Первый паспорт украинцу поменяют бесплатно, а за замену и восстановление придется заплатить 279 гривен. Впрочем, торопиться с заменой паспортов не стоит хотя бы потому, что с ними пока еще возникают определенные сложности. Далеко не везде есть считывающие устройства, а потому обладателям документов с чипами приходится брать дополнительные документы.

С 1 ноября украинский солдат начнут обеспечивать общежитиями или компенсацией за аренду жилья. Также президент Украины Петр Порошенко поручил правительству предусмотреть в госбюджете на 2019 деньги для военных, у которых пенсия меньше прожиточного минимума.

Уже с сегодняшнего дня в некоторых городах Украины заработает парковочная инспекция. Так, теперь проверять соблюдения правил парковки начнут специально обученные инспекторы во Львове и Киеве. Они будут фиксировать нарушителей с помощью планшета, а штраф выписывать - по электронной подписи. При этом если авто припарковано с нарушением правил, но не мешает движению пешеходов штраф составит 255 гривен, а если машина мешает движению других транспортных средств или пешеходов - штраф увеличивается аж до составит 510 гривен. Вместе с тем парковка на месте для инвалидов обойдется в 1,2-1,7 тысяч гривен.

А в Киеве с 1 ноября в тестовом режиме заработает система единого электронного билета для проезда в общественном наземном транспорте .

Воспользоваться таким билетом можно будет в метрополитене, на фуникулере, в городской электричке, трамваях и троллейбусах, автобусных маршрутах общего пользования, а также автобусных маршрутах общего пользования, работающих в режиме маршрутного такси. Такая система в тестовом режиме будет работать до 30 октября 2019 года. Таким образом, уже 31 октября следующего года Департамент транспортной инфраструктуры совместно с Главным информационно-вычислительным центром, "Киевпасстрансом" и "Киевским метрополитеном" должны ввести электронный билет в промышленную эксплуатацию.

В ноябре начнет работу скоростной поезд из Киева в аэропорт "Борисполь". Его первый маршрут накануне анонсировал премьер-министр.

Автобусное соединение между Киевом и Борисполем планировали закончить до декабря и 25 октября состоялся тестовый запуск такого экспресс-автобуса. В полноценном режиме он начнет работать с 1 ноября. Ожидается, что после реализации проекта, добраться до аэропорта можно будет за 35 минут, а стоимость билета будет составлять от 80 до 120 гривен.

На этой линии планировали использовать 11 поездов Pesa 620, которые рассчитаны на 91 место и два поезда Pesa 630, которые рассчитаны на 192 места. Позже появилась информация о том, что на начальных этапах запуска на линии будет лишь пять рельсовых автобусов: четыре - на маршруте и один резервный.

Вместе с тем до Нового года по всей Украине перевозчики обещают поднять тарифа на проезд в маршрутках. Так, городские маршрутки в разных городах прибавят в цене в среднем от одной до трех гривен, а пригородные автобусы от 10 до 20 гривен.

Ну что же у нас все еще впереди...