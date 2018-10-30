10:32 30.10.2018 | Общество | Новости
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Возле берегов Греции произошло мощное землетрясение

В ночь на вторник, 30 октября, возле берегов Греции вновь произошло мощное землетрясение.

Возле берегов Греции произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 5, 6 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает US Geological Survey, первые толчки ощущались в пять часов утра по киевскому времени в 49 километрах от греческого города Закинтос.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле побережья филиппинского острова Минданао в ночь на вторник, 30 октября, произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает пресс-служба Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук, эпицентр землетрясения располагался в 80 километрах северо-восточнее города Бислиг.


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