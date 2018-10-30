Возле берегов Филиппин произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила 5,6 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает пресс-служба Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук, эпицентр землетрясения располагался в 80 километрах северо-восточнее города Бислиг.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Вместе с тем сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. в понедельник вечером, 29 октября, в грузинской столице Тбилиси произошло землетрясение.

Его магнитуда составила 2,6 баллов по шкале Рихтера. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине восьми километров. Подземные толчки ощущались также и в других районах Тбилиси.