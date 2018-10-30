06:30 30.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине во вторник сохранится теплая погода

На территория Украины во вторник, 30 октября, останется теплая и преимущественно сухая погода.

В Украине во вторник сохранится теплая погода

Осадков синоптики не предвидят, лишь днем на Закарпатье возможен небольшой дождь. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 15-21 градус тепла.

В Киеве сегодня на протяжении дня погода будет пасмурной. Осадков сегодня синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15 градусов.

На западе Украины пройдет дождь. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов, днем воздух прогреется до 15-17 градусов.

На востоке Украины ясно. Температура воздуха ночью не опустится ниже 9-11 теплых градуса. Днем воздух прогреется до 17-19 градусов.

На юге Украины сегодня также ясная и теплая погода. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19-21 градусов.

В Крыму во вторник синоптики также обещают ясную и теплую погоду. Температура воздуха ночью не опустится ниже 11-13 градусов тепла. Дднем столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов.

Народный прогноз: 30 октября почитается память святого пророка Осии, который имел дар возвещать бедствия. В это время заканчивался летний путь и начинался зимний: На пророка Осию колесо прощается с осью - телегу в сарай ставили, сани на свет вытаскивали. А погоду предсказывали по кукушке: если она кукует на сухом дереве, то скоро будет мороз.


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