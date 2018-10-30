03:00 30.10.2018 | Общество | Новости
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В Тбилиси произошло землетрясение

В понедельник вечером, 29 октября, в грузинской столице Тбилиси произошло землетрясение.

В Тбилиси произошло землетрясение

Его магнитуда составила 2,6 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии, подземные толчки были зафиксированы в 22:22 в Исани-Самгорском районе грузинской столицы.

Гипоцентр землетрясения залегал на глубине восьми километров. Подземные толчки ощущались также и в других районах Тбилиси.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Грузии в воскресенье, 28 октября, произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 4,3 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр землетрясения находился в двух километрах от города Боржоми. Очаг зафиксированных толчков залегал на глубине 11 километров. Землетрясение было зафиксировано около полудня по киевскому времени. О каких-либо разрушениях в населенных пунктах не сообщается.


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