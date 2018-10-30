В Стамбуле открыли новый аэропорт

Об этом сообщают международные СМИ.

Количество пассажиров, которые воспользуются услугами аэропорта до 2028 года планируется увеличить до 200 миллионов. Указанная цифра почти вдвое больше количества пассажиров, обслуживаемых ежегодно в крупнейшем в еждународном аэропорту Гартфилд-Джексон в американском городе Атланта, штат Джорджия.

Новый аэродром, который получило название "Аэропорт Стамбула", расположен в 50 километрах от центра города. Принимать рейсы на полную мощность он начнет в начале 2019 года.

К слову, в Украине со следующего года планируют запустить прямые авиарейсы в четыре города Турции. Прямое сообщение появится с городами Измир, Бурса, Даламан и Бодрум.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Россия воспользовалась саммитом в Стамбуле, чтобы укрепить свою новую роль посредника на Ближнем Востоке и привлечь европейское финансирование для восстановления Сирии.