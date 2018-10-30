В понедельник в зоне ООС ранен один украинский военный

Боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом запрещенное минскими договоренностями оружие, противник не применял.

Вместе с тем в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, количество обстрелов сравнительно с предыдущими сутками не увеличилось, однако противник интенсивнее стал применять стрелковое оружие, в частности, крупнокалиберной.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский.

По данным украинской разведки, один боевик уничтожен и двое ранены.

При этом уже с начала суток противник из стрелкового оружия обстрелял позиции наших войск в районе Павлополя. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, за минувшие сутки воскресенье, 28 октября, российские наемные войска 19 раз открывали огонь по украинским позициям ВСУ. При этом трижды боевики стреляли из вооружений, запрещенных Минскими договоренностями. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранение.