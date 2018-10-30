В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 6,2 балла по шкале Рихтера. Как сообщает информационный портал news.com, из-за сильных толчков в столице прекратили работу парламента.

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 25 километров от местности Таумарунуи на глубине 207 километров.

Десятки тысяч людей на Южном острове сообщили о том, что почувствовали толчки. Вместе с тем на данный момент службы пожарной безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сообщили об отсутствии летальных случаев или значительного вреда.

Было также опровергнуто информацию относительно риска возникновения цунами. Жителей новозеландской столицы предупредили о возможности повторения толчков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 30 октября, возле берегов Греции вновь произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5, 6 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает US Geological Survey, первые толчки ощущались в пять часов утра по киевскому времени в 49 километрах от греческого города Закинтос. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.