00:30 30.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206718:Polishuk

В Николаевской области на взятке попался ветеринарный врача

В Николаевской области в понедельник, 29 октября, сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководителя районной государственной больницы ветеринарной медицины.

В Николаевской области на взятке попался ветеринарный врача

Врач попался на взятке. Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновник систематически получал деньги за которые в сговоре с подчиненными подделывал заключения ветеринарно-санитарной экспертизы без проведения необходимых анализов мясной продукции для реализации населению.

Мужчина выдавал фиктивные разрешения на транспортировку и реализацию мяса в Николаевской области. Вместе с тем, отмечается, что в области периодически происходят вспышки заболевания африканской чумой свиней, что создает непосредственную опасность для жизни и здоровья граждан.

Главного врача задержали в собственном кабинете во время получения от фермера 10,6 тысяч гривен. Полиция уже открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Получение взятки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в понедельник, 22 октября, сотрудники прокуратуры задержали офицеров полиции. Они были задержаны во время получения от гражданина взятки в размере 50 тысяч долларов. За такую сумму полицейские обещали "отмазать" его от ответственности.


Поделиться
Читайте также:
 
Часть Киева из-за аварии осталась без воды Парламент Армении не смог принять новый избирательный кодекс Суд приговорил напавшего на Чорновол к пяти годам лишения свободы Судове зобов'язання НАБУ порушити справу проти посадових осіб Кабміну є безпрецедентним тиском на уряд - Мін'юст
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив