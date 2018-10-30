В Николаевской области на взятке попался ветеринарный врача

Врач попался на взятке. Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновник систематически получал деньги за которые в сговоре с подчиненными подделывал заключения ветеринарно-санитарной экспертизы без проведения необходимых анализов мясной продукции для реализации населению.

Мужчина выдавал фиктивные разрешения на транспортировку и реализацию мяса в Николаевской области. Вместе с тем, отмечается, что в области периодически происходят вспышки заболевания африканской чумой свиней, что создает непосредственную опасность для жизни и здоровья граждан.

Главного врача задержали в собственном кабинете во время получения от фермера 10,6 тысяч гривен. Полиция уже открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Получение взятки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в понедельник, 22 октября, сотрудники прокуратуры задержали офицеров полиции. Они были задержаны во время получения от гражданина взятки в размере 50 тысяч долларов. За такую сумму полицейские обещали "отмазать" его от ответственности.