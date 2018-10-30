В Италии продолжает расти число жертв непогоды

По состоянию на вечер вторника, 30 октября, количество жертв возросло до 11 человек. Как сообщает газета La Repubblica, в шести областях страны действует "красный" уровень угрозы в связи со штормами, проливными дождями и оползнями.

В частности, в списке областей, оказавшихся в наибольшей степени затронутыми непогодой, - Ломбардия, Венеция, Лигурия, Фриули-Венеция-Джулия, Абруццо и Трентино - Альто-Адидже.

Кроме того, в некоторых городах закрыты учебные заведения, а также парализовано транспортное движение. В Лигурии более 20 тысяч человек из-за непогоды остались без электричества, а аэропорт итальянской Генуи временно приостановил работу.

Местные власти также сообщают, что в области Трентино - Альто-Адидже 170 человек с выходных заблокированы в гостиницах на перевале Стельвио из-за сильнейшего снегопада. А в Неаполе перекрыт ряд улиц из-за опасности обрушения элементов фасада зданий.

Напомним, число жертв непогоды, которая накануне накрыла Италию, выросло до девяти, один человек считается пропавшим без вести.

Как сообщал УРА-Информ, в результате наводнения пострадали десятки людей, в том числе - спасатели. Основной причиной травм людей является падение деревьев.