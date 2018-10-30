В Болгарии полиция задержала 20 человек за продажу паспортов украинцам

Их заподозрили в продаже болгарских паспортов гражданам Украины, Молдовы и Македонии. Как сообщает Радио Свобода, среди задержанных оказался руководитель ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом.

По данным полиции, подозреваемые за каждый документ получали около пяти тысяч евро. Сейчас им предъявили обвинения в коррупции, подделке документов, злоупотреблении служебным положением и создании криминальной группировки.

Напомним, Болгария с 2007 года является членом Европейского союза. Паспорта этой страны позволяют ее гражданам свободно передвигаться и проживать на территории ЕС.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, снятое в консульстве Венгрии, на котором новые украинцы под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают паспорта. Прокуратура Закарпатья открыла по данному факту дело по статье госизмена.