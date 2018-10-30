13:59 30.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд назначил дату последнего слова Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович, обвиняемый в государственной измене, сможет обратиться к суду с последним словом.

Суд назначил дату последнего слова Януковича

Суд назначил ему для этого 19 ноября. Как заявил во вторник, 30 октября, председательствующий судья Владислав Девятко, 19 ноября является именно тем разумным сроком. Суд определяет одну дату для последнего слова и предлагает использовать именно ее, - сказал судья.

Напомним, бывший глава украинского государства Виктор Янукович подтвердил свою готовность выступить на судебном процессе в Оболонском суде города Киева в режиме видеоконференции. Однако, несмотря на такое решение, экс-президент попросил, чтобы в его общении с судьями участвовал один из его украинских адвокатов.

Как сообщал УРА-Информ, прокуратура просит суд признать Януковича виновным в государственной измене. Обвинение просит для бывшего президента 15 лет тюрьмы.


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