Сегодня состоится первый рейс Ryanair со Львова

Об этом сообщается на сайте компании.

Авиарейсы в Краков будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. Из Кракова самолет будет отправляться в 7:00 и прибывать во Львов в 9:00. В обратном направлении из Львова рейс будет отправляться в 9:35 и в 9:35 по местному времени прибывать в Польшу.

Завтра, 31 октября, начнут выполнять сразу три новых авиарейса Львов - Дюссельдорф (Веце), Львов - Мемминген и Львов - Варшава (Модлин).

Из Львова в Дюссельдорф можно будет улететь три раза в неделю - в среду, пятницу и воскресенье. С Дюссельдорфа рейс будет отправляться в 7:10 и прибывать во Львов в 10:15. Из Львова самолет будет отправляться в 10:50 и прибывать в немецкий аэропорт в 12:00.

Из Львова в Мемминген авиарейсы будут осуществляться два раза в неделю - в среду на воскресенье. С Мемингена самолет будет отправляться в 11:30 и прибывать во Львов в 14:25. Из Львова рейс будет вылетать в 15:00 и прибывать в Меминген в 15:55 по местному времени.

Из Львова в Варшаву Ryanair будет летать в понедельник, среду и воскресенье. В 6:50 самолет будет вылетать из Модлина, а в 8:55 будет во Львове. В обратном направлении вылет будет происходить в 9:30, приземление в 9:35 в Польше по местному времени.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Федеральное авиационное управление США позволило местным авиакомпаниям и партнерам возобновить полеты в аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья и в некоторых частях Черного моря.