10:59 30.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ открыло дело против руководства "Украэроруха"

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело против должностных лицами предприятия "Украэрорух".

СБУ открыло дело против руководства

По результатам аудита Счетной палаты было установлены признаки коррупции в течение 2015-2017 годов. На данный материалы по отдельным фактам уже направлены в Бориспольскую местную прокуратуру Киевской области.

Как сообщает во вторник, 30 октября, пресс-служба СБУ, 28 сентября были открыты уголовные дела по статье "Служебная халатность" Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Кроме того, по материалам подразделения контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины по отдельным фактам, указанным в отчете, осуществляется досудебное расследование другими правоохранительными органами, - добавили в СБУ.

Напомним, после полного аудита "Украэроруха", Счетная палата выявила ряд нарушений, допущенных должностными лицами предприятия, и обратилась в СБУ.

Как сообщал УРА-Информ, правоохранители выясняют, почему средства предприятия в размере более 400 миллионов гривен были выведены действующим руководством в последствии обанкротившийся "Платинум банк".


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