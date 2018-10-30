СБУ открыло дело против руководства "Украэроруха"

По результатам аудита Счетной палаты было установлены признаки коррупции в течение 2015-2017 годов. На данный материалы по отдельным фактам уже направлены в Бориспольскую местную прокуратуру Киевской области.

Как сообщает во вторник, 30 октября, пресс-служба СБУ, 28 сентября были открыты уголовные дела по статье "Служебная халатность" Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Кроме того, по материалам подразделения контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины по отдельным фактам, указанным в отчете, осуществляется досудебное расследование другими правоохранительными органами, - добавили в СБУ.

Напомним, после полного аудита "Украэроруха", Счетная палата выявила ряд нарушений, допущенных должностными лицами предприятия, и обратилась в СБУ.

Как сообщал УРА-Информ, правоохранители выясняют, почему средства предприятия в размере более 400 миллионов гривен были выведены действующим руководством в последствии обанкротившийся "Платинум банк".