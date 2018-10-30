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Расследование по делу о госизмене пяти сообщников Ефремова завершено - ГПУ

Прокуратура завершила расследование по уголовному делу о государственной измене пяти сообщников бывшего руководителя фракции "Партии регионов" Александра Ефремова.

Расследование по делу о госизмене пяти сообщников Ефремова завершено - ГПУ

В понедельник, 29 октября, материалы по делу было переданы адвокатам для ознакомления. Как сообщила на своей страничке в Facebook пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, завершено досудебное расследование в уголовном деле по подозрению народного депутата Украины VII созыва Горохова, председателя Луганского областного совета Голенко, его первого заместителя Харина, Луганского городского головы Кравченко и его первого заместителя Пилавова.

Все они подозреваются в совершении в 2014 году на территории Луганской области ряда уголовных преступлений, в частности:

совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям;

государственной измене ;

организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика";

пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов госвласти - Управление Службы безопасности Украины в Луганской области, с целью незаконного пользования ею и препятствования нормальной деятельности учреждения.

Вчера стороне защиты, согласно УПК Украины открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. После зэтого обвинительный акт в указанном уголовном производстве будет направлено в суд, - добавила Сарган.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, старобельский районный суд Луганской области 5 октября продлил арест бывшему руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову до 3 декабря.


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