18:12 30.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Патриарх Кирилл раскрыл детали встречи с Варфоломеем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскрыл неожиданые детали разговора во время встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем.

Патриарх Кирилл раскрыл детали встречи с Варфоломеем

Об этом передает РИА Новости.

Согласно словам патриарха Кирилла, разговор, который 31 августа состоялся в Стамбуле, проходил слишком эмоционально, а глава Константинопольской церкви разговаривал с ним порой "не слишком по-братски". Вместе с тем он заверил, что пытался всяческим образом смягчить диалог.

"Когда я чувствовал, что эмоциональный уровень моего собеседника начинает превышать допустимый уровень — я его так за руку возьму, по-братски скажу: „Ну, давайте спокойнее, ну давайте поговорим…", - сказал патриарх Московский и всея Руси.

При этом патриарх Кирилл подчеркнул, что позиция Константинополя по Украине уже тогда "была выражена достаточно резко и радикально".

Также предстоятель РПЦ отметил, что некоторые церковные иерархи даже предлагали ему вовсе отказаться от поездки в Стамбул, однако подчеркнул, что сам "готов пешком идти куда угодно, чтобы только предотвратить такое развитие событий, к которому, к сожалению, мы пришли сегодня".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", патриарх Иерусалимский Феофил III поддержал Вселенский патриархат в его  ротивостоянии с РПЦ в вопросе автокефалии Украинской церкви. 

"Прошли те времена, когда патриархи Востока вынуждены были путешествовать по всем концам мира для того чтобы просить помощь для своих церквей и таким образом быть уступчивыми", - сказал экзарх. 


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