15:15 30.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Опитування дня: Як українці розважаються?

За результатами опитування 62% українців вважають Новий Рік найважливішим святом.

Опитування дня: Як українці розважаються?

Не дивлячись на різноманіття розваг, більшість, свій наявний бюджет готові витратити на відпочинок на природі. Концерти відвідують 1-2 рази на рік, трохи частіше кінотеатри. А ось Міські Фестивалі, клуби та ресторани все ще не займають лідуючих позицій.

Серед популярної тенденції майстер-класів українці обрали кулінарію (45%) і танці (24%) 

Коментар: Попри те, що в опитуванні прийняли участь більшість респондентів у віці 18-40, обрані розваги та свята більш нагадує спадок радянських часів. Також відвідування концертів та фестивалів зазвичай вимагає більшого бюджету, а от відпочинок на природі можна оптимізувати за рахунок асортименту продуктів та напоїв.


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