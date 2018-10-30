Опитування дня: Як українці розважаються?

Не дивлячись на різноманіття розваг, більшість, свій наявний бюджет готові витратити на відпочинок на природі. Концерти відвідують 1-2 рази на рік, трохи частіше кінотеатри. А ось Міські Фестивалі, клуби та ресторани все ще не займають лідуючих позицій.

Серед популярної тенденції майстер-класів українці обрали кулінарію (45%) і танці (24%)

Коментар: Попри те, що в опитуванні прийняли участь більшість респондентів у віці 18-40, обрані розваги та свята більш нагадує спадок радянських часів. Також відвідування концертів та фестивалів зазвичай вимагає більшого бюджету, а от відпочинок на природі можна оптимізувати за рахунок асортименту продуктів та напоїв.