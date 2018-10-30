19:52 30.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Названа сумма задолженности по зарплате медикам

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун считает, что на погашение задолженности по зарплате медработникам нужно полтора миллиарда гривен. Об этом она сообщила во вторник на открытии Семейной комнаты для родителей, чьи дети находятся на стационарном лечении в Охматдете, 30 октября.

Названа сумма задолженности по зарплате медикам

Как отметила Супрун, в настоящее время поданы все документы, есть распоряжение Кабмина относительно распределения резерва в области, чтобы выплатить долги по зарплатам. Таким образом, 90% долгов планируется выплатить до конца года.

Вместе с тем она подчеркнула, что в конце каждого года есть проблема недофинансирования зарплат украинским медицинским работникам. В то же время у врачей, с которыми подписаны декларации, зарплаты втрое больше, чем были раньше.

"Это происходит в тех регионах, местная власть которых не занимается процессами автономизации лечебных учреждений. В других областях, которые прошли этот процесс, нет такого. У нас есть резерв средств для всех областей и резерв для областей, которые имеют больше всего переселенцев", - сказала Супрун.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2889 миллионов гривен. Это на 177 миллионов или на 6,5% больше, чем месяцем ранее. 


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