Названа сумма задолженности по зарплате медикам

Как отметила Супрун, в настоящее время поданы все документы, есть распоряжение Кабмина относительно распределения резерва в области, чтобы выплатить долги по зарплатам. Таким образом, 90% долгов планируется выплатить до конца года.

Вместе с тем она подчеркнула, что в конце каждого года есть проблема недофинансирования зарплат украинским медицинским работникам. В то же время у врачей, с которыми подписаны декларации, зарплаты втрое больше, чем были раньше.

"Это происходит в тех регионах, местная власть которых не занимается процессами автономизации лечебных учреждений. В других областях, которые прошли этот процесс, нет такого. У нас есть резерв средств для всех областей и резерв для областей, которые имеют больше всего переселенцев", - сказала Супрун.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2889 миллионов гривен. Это на 177 миллионов или на 6,5% больше, чем месяцем ранее.