04:01 30.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Количество переселенцев в Украине выросло

Согласно данным Министерства социальной политики на данный момент зарегистрировано более одного миллиона переселенцев. 

Количество переселенцев в Украине выросло

Согласно данным Министерства социальной политики на данный момент зарегистрировано более одного миллиона переселенцев. 

За месяц в Украину прибыло около четырех тысяч переселенцев.

По данным Минсоцполитки, по состоянию на 29 октября текущего года в Украине зарегистрировано 1 522 743 переселенцы, приехавших с оккупированных территорий. Стоит отметить, что еще месяц назад в Украине насчитывалось 1 518 937 переселенцев.

Итак, в целом в Украину прибыло 3806 человек, добровольно покинувших территорию Донецкой и Луганской областей, где продолжаются военные действия.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Большая палата Верховного суда Украины  обязала органы Пенсионного фонда рассчитаться с пенсионерами со статусом внутренних переселенцев.


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