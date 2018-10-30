Количество переселенцев в Украине выросло

Согласно данным Министерства социальной политики на данный момент зарегистрировано более одного миллиона переселенцев.

За месяц в Украину прибыло около четырех тысяч переселенцев.

По данным Минсоцполитки, по состоянию на 29 октября текущего года в Украине зарегистрировано 1 522 743 переселенцы, приехавших с оккупированных территорий. Стоит отметить, что еще месяц назад в Украине насчитывалось 1 518 937 переселенцев.

Итак, в целом в Украину прибыло 3806 человек, добровольно покинувших территорию Донецкой и Луганской областей, где продолжаются военные действия.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Большая палата Верховного суда Украины обязала органы Пенсионного фонда рассчитаться с пенсионерами со статусом внутренних переселенцев.