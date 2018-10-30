Капитан "Норда" все еще в Украине, его судьбу будет решать суд, - Денисова

Его судьба будет решаться после завершения процессуальных действия, которые открыты против него. Роб этом во вторник, 30 октября, в эфире одного из украинских телеканалов сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она также отметила, что он находится на свободе, но против него происходят процессуальные действия. Когда процесс будет завершен, будет решено, какова его судьба дальше.

Как сообщалось, 25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала российский сейнер "Норд" с десятью членами экипажа на борту.

Капитану судна – гражданину Украины Владимиру Горбенко вменяется статья Уголовного кодекса Украины Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны и статья Уголовного кодекса Незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом.

Как сообщал УРА-Информ, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что семеро украинских моряков, которые незаконно удерживались в аннексированном Крыму, освобождены. Речь идет о трех членах экипажа судна "ЯМК-0041" Сергее Калиниченко, Олеге Блоке и Руслане Скрипнике и четырех членах экипажа судна "ЯОД 21-05" Александре Лисенюке, Геннадии Онгурове, Олеге Иващенко и Вячеславе Ивасенко. Украинские моряки незаконно удерживались в аннексированном Россией Крыму с мая текущего года, написала она на своей страничке в Facebook, заверив, что сейчас они уже направляются домой.