График экспресса Киев-Борисполь может измениться

Об этом сообщил и.о. "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

По его словам, сейчас обсуждается с аэропортом вопрос периодичности курсирования экспресса с часу ночи до 5 часов утра. По информации Кравцова, ночных авиарейсов не так много и вопрос наличие данного транспорта ночью под вопросом. Но вопрос круглосуточного режима в любом случае обсуждается.Он добавил, что окончательное расписание движения экспресса будет оглашено в ближайшее время.

"Сейчас согласовываем график движения. Учитываем, что после запуска этого экспресса, участок пути между Дарницей и Борисполем будет одним из самых поездо-напряженных в Украине. Там будет большое количество пассажирского пригородного движения, к которым добавится экспресс", - отметил Кравцов.

Ожидается, что поезда между Киевом и аэропортом Борисполь будут курсировать с промежуточными остановками на станциях Выдубичи, Дарница, а в дальнейшем и около железнодорожной эстакады в районе автомагистрали Киев-Борисполь-Харьков.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", рельсовый автобус, который будет курсировать с киевского железнодорожного вокзала в аэропорт "Борисполь", полноценно заработает в ноябре 2018 года.