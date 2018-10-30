03:07 30.10.2018 | Общество | Новости
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Германия решила вопрос репараций с Польшей

В немецком правительстве заявили, что позиция ФРГ по репараций для Польши не изменилась - денег не будет.

Германия решила вопрос репараций с Польшей

Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Позиция немецкого правительства известна и она не изменилась", - подчеркнул Зайберт.

Ранее президент Польши Дуда заявил, что Германия должна выплатить репарации за ущерб, который его страна понесла в годы Второй мировой войны.

Тема репараций для Польши давно считалась решенной.Однако в 2017 году лидер польской правящей национал-консервативной партии “Право и справедливость” Ярослав Качинский начал новую дискуссию по этому вопросу. Он обвинил Германию в уклонении от ответственности за последствия Второй мировой войны.

Тогда правительство Германии ответило, что не видит правовых оснований для дополнительных претензий со стороны Польши, учитывая ее официальный отказ от немецких репараций в 1953 году.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Польше в торговом центре обвалился потолок. В результате пострадало семь человек. 


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