20:33 30.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206795:Polishuk

Денисова подтвердила освобождение украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что семеро украинских моряков, которые незаконно удерживались в аннексированном Крыму, освобождены.

Денисова подтвердила освобождение украинских моряков

Речь идет о трех членах экипажа судна "ЯМК-0041" Сергее Калиниченко, Олеге Блоке и Руслане Скрипнике и четырех членах экипажа судна "ЯОД 21-05" Александре Лисенюке, Геннадии Онгурове, Олеге Иващенко и Вячеславе Ивасенко. Украинские моряки незаконно удерживались в аннексированном Россией Крыму с мая текущего года, написала она на своей страничке в Facebook, заверив, что сейчас они уже направляются домой.

Вместе с тем, омбудсмен подчеркнула, что состоялся не обмен, поскольку моряки российского судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины и "их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал".

В свою очередь Госпогранслужбе Украины заявили, что экипаж судна "Норд" вернулся в Крым через КПВВ "Каланчак" и пограничники пропустили их как граждан Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российские СМИ со ссылкой на пресс-службу российского омбудсмена Татьяны Москальковой заявляли об обмене семерых российских моряков с судна "Норд" на семерых украинских моряков.


Поделиться
Читайте также:
 
"Нафтогаз" обнародовал новые цены на газ на условиях ПСО Киевлян предупредили, что в платежках за октябрь субсидии за воду не будет Нацбанк на среду вновь поднял курс гривны Умер украинский мультипликатор Давид Черкасский
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив