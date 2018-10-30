Денисова подтвердила освобождение украинских моряков

Речь идет о трех членах экипажа судна "ЯМК-0041" Сергее Калиниченко, Олеге Блоке и Руслане Скрипнике и четырех членах экипажа судна "ЯОД 21-05" Александре Лисенюке, Геннадии Онгурове, Олеге Иващенко и Вячеславе Ивасенко. Украинские моряки незаконно удерживались в аннексированном Россией Крыму с мая текущего года, написала она на своей страничке в Facebook, заверив, что сейчас они уже направляются домой.

Вместе с тем, омбудсмен подчеркнула, что состоялся не обмен, поскольку моряки российского судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины и "их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал".

В свою очередь Госпогранслужбе Украины заявили, что экипаж судна "Норд" вернулся в Крым через КПВВ "Каланчак" и пограничники пропустили их как граждан Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российские СМИ со ссылкой на пресс-службу российского омбудсмена Татьяны Москальковой заявляли об обмене семерых российских моряков с судна "Норд" на семерых украинских моряков.