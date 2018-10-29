08:59 29.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206657:Polishuk

В воскресенье на Донбассе ранен один украинский военный

За минувшие сутки воскресенье, 28 оектября, российские наемные войска 19 раз открывали огонь по украинским позициям ВСУ.

В воскресенье на Донбассе ранен один украинский военный

При этом трижды боевики стреляли из вооружений, запрещенных Минскими договоренностями. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранение.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центраа штаба операции Объединенных сил, противник в основном стрелял по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Донецком - около Луганского, на Мариупольском направлении - в районе населенного пункта Гнутово противник применял минометы. В первом случае это было оружие калибра 120, а в других - 82 мм".

В течение текущих суток противник огонь по нашим позициям не открывал.

По данным украинской разведки, в течение суток трое боевиков НВФ уничтожены и еще шестеро получили ранения.

Напомним, российские наемные войска и подчиненные и боевики в воскресенье, 28 октября, пять раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на востоке Украины. По данным на шесть часов вечера ни один украинский военнослужащий не пострадал.


Поделиться
Читайте также:
 
В Италии оползень убил четыре человека В Бразилии на выборах президента побеждает Болсонару Кабмину предлагают запретить ввоз российских авто В Индонезии пассажирский лайнер упал в море
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив