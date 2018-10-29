В воскресенье на Донбассе ранен один украинский военный

При этом трижды боевики стреляли из вооружений, запрещенных Минскими договоренностями. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранение.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центраа штаба операции Объединенных сил, противник в основном стрелял по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Донецком - около Луганского, на Мариупольском направлении - в районе населенного пункта Гнутово противник применял минометы. В первом случае это было оружие калибра 120, а в других - 82 мм".

В течение текущих суток противник огонь по нашим позициям не открывал.

По данным украинской разведки, в течение суток трое боевиков НВФ уничтожены и еще шестеро получили ранения.

Напомним, российские наемные войска и подчиненные и боевики в воскресенье, 28 октября, пять раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на востоке Украины. По данным на шесть часов вечера ни один украинский военнослужащий не пострадал.