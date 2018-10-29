08:45 29.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине вводят штрафы за военную форму

В Верховной Раде группа депутатов зарегистрировала законопроект, который предлагает ввести значительные штрафы за незаконное ношение военной формы с государственными наградами.

В Украине вводят штрафы за военную форму

Соответствующий закон уже появился на сайте Рады.

Согласно законопроекту, предусмотрено денежное наказание за незаконное ношение военной формы со знаками различия. А также значительно усиливает наказание за незаконное ношение государственных наград.

На данный момент за незаконное ношение госнаград предусмотрен штраф в сумме от 17 до 34 гривен либо устное предупреждение. Если предлагаемые нормы будут приняты, штрафы повысят в 100 раз и тогда виновные должны будут заплатить от 1700 до 3400 грн. Обязанность следить за соблюдением законности будет возложена на полицейских.

По мнению авторов, главная цель документа — защитить военных, которые сейчас защищают Украину. Ведь сейчас аферисты переодеваются в военную форму, надевают боевые награды, на которые не имеют никакого права, и используют все это для получения должностей или материальной помощи. Поэтому с целью наказания таких мошенников предлагают принять данный законопроект.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Днепре в военный госпиталь пришел старенький дедушка и  пожертвовал несколько сотен гривен на лекарства для раненых военнослужащих. 


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