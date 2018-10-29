04:00 29.10.2018 | Общество | Новости
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В Грузии произошло землетрясение

В Грузии в воскресенье, 28 октября, произошло сильное землетрясение.

В Грузии произошло землетрясение

Его магнитуда составила 4,3 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр землетрясения находился в двух километрах от города Боржоми.

Очаг зафиксированных толчков залегал на глубине 11 километров. Землетрясение было зафиксировано около полудня по киевскому времени. О каких-либо разрушениях в населенных пунктах не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на 28 октября в Одесской области зафиксировали незначительные колебания. Они были связано с землетрясением, которое ночью произошло в Румынии. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, около четырех часов утра в Румынии в районе гор Вранча на глубине 150 километров были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера.

Повторных толчков не зафиксировано, однако, по уточненной информации, на территории Украины ощущались незначительные колебания без негативных последствий.


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